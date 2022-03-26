Son dakika haberi! YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN TIR ÇARPAN KADIN ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haberi! YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN TIR ÇARPAN KADIN ÖLDÜ

26.03.2022 08:09

Son dakika haberine göre AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Çankaya (42) seyir halindeki TIR'ın çarpmasıyla hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Çankaya (42) seyir halindeki TIR'ın çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Denizli- Aydın kara yolu üzerinde bulunan Beş Eylül Kavşağı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Hanife Çankaya'ya, Denizli istikametinden gelen Hüseyin Ekin yönetimindeki 09 H 8185 plakalı TIR çarptı. Çankaya, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. İhbar üzerine alan olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çankaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sonrasında Denizli- Aydın kara yolu bir süre trafik akışına kapatıldı. Çankaya'nın cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi! YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN TIR ÇARPAN KADIN ÖLDÜ
Son dakika haberi! YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN TIR ÇARPAN KADIN ÖLDÜ
Son dakika haberi! YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN TIR ÇARPAN KADIN ÖLDÜ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN TIR ÇARPAN KADIN ÖLDÜ - Son Dakika


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