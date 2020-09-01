Son dakika haber... Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, hastanede öldü - Son Dakika

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Deniz Doğan (35), hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Ankara- İzmir yolu Mersindere Mahallesi'nde meydana geldi. Salihli yönünden Ahmetli'ye giden S.K. (53) yönetimindeki 35 GC 9348 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Deniz Doğan'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kazada ağır yaralanan Doğan'ı ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Deniz Doğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sürücü S.K., gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.