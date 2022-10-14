Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Denizli- Antalya karayolu Tavas kavşağı yakınında meydana geldi. Şener Bay (36), kullandığı 20 BY 120 plakalı otomobille, Denizli'den Antalya istikametine seyir halindeyken karayolunun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan Adnan Yıldırım'a çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Yıldırım'ın cenazesi otopsi için Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Adnan Yildirim, Antalya, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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