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Yolun karşısına geçmeye çalışırken hastanelik oldu - Son Dakika

Yolun karşısına geçmeye çalışırken hastanelik oldu

30.12.2021 15:30

Yolun karşısına geçmeye çalışırken hastanelik oldu Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, hafif ticari aracın çarpması neticesinde yaralandı.

Yolun karşısına geçmeye çalışırken hastanelik oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, hafif ticari aracın çarpması neticesinde yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.S.idaresindeki 41 FZ 843 plakalı Renault marka hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan G.M. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı kadın kısa süreli şok geçirdi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan G.M., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Yolun karşısına geçmeye çalışırken hastanelik oldu
Yolun karşısına geçmeye çalışırken hastanelik oldu
Yolun karşısına geçmeye çalışırken hastanelik oldu

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Kocaeli, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmeye çalışırken hastanelik oldu - Son Dakika


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