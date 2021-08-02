BURSA'da yolun karşısına geçtiği sırada kamyonetin çarptığı Firdevs Turan (41), yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'nde meydana geldi. Nuri A.?nın (37) kullandığı 16 V 8749 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmek için yola çıkan Firdevs Turan'a çarptı. Kazanın etkisiyle yere düşen Turan, yaralandı. Turan, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.