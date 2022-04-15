Son dakika haber | Yolun ortasındaki beton bariyere çarpan aracın sürücüsü öldü - Son Dakika
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Son dakika haber | Yolun ortasındaki beton bariyere çarpan aracın sürücüsü öldü

15.04.2022 14:41
Son dakika haber | Yolun ortasındaki beton bariyere çarpan aracın sürücüsü öldü

Son dakika haberine göre Gümüşhane'de gece saatlerinde seyir halindeyken orta refüjdeki beton bariyere çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Gümüşhane'de gece saatlerinde seyir halindeyken orta refüjdeki beton bariyere çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, gece 02: 00 sıralarında Gümüşhane Tekke Köyü Pirahmet kavşağında meydana geldi. Gümüşhane istikametine seyir halindeki Ali Keleş yönetimindeki 34 CBL 092 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle, yolun orta kısmında bulunan beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan yattı. İhbar üzerine bölgeye, 112 acil sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri, kazanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü Ali Keleş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü Ali Keleş'in cenazesi Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazanın etkisiyle hurdaya dönen araç kaldırılarak yol trafiğe açıldı. - GÜMÜŞHANE

Son dakika haber | Yolun ortasındaki beton bariyere çarpan aracın sürücüsü öldü
Son dakika haber | Yolun ortasındaki beton bariyere çarpan aracın sürücüsü öldü
Son dakika haber | Yolun ortasındaki beton bariyere çarpan aracın sürücüsü öldü

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Gümüşhane, Ali Keleş, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Yolun ortasındaki beton bariyere çarpan aracın sürücüsü öldü - Son Dakika


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