Son dakika: Yolunu şaşıran sürücü tarlaya uçtu, yaralılar emniyet kemeriyle hayata tutundu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Yolunu şaşıran sürücü tarlaya uçtu, yaralılar emniyet kemeriyle hayata tutundu

20.06.2022 03:50

Gelen son dakika haberlerine göre Yolunu şaşıran sürücü tarlaya uçtu, yaralılar emniyet kemeriyle hayata tutundu Yolunu şaşırarak yaklaşık 50 metre tarlaya uçtu: 4 yaralı Kastamonu-İstanbul karayolu üzerinde yolunu şaşıran sürücü, yaklaşık 50 metre tarlaya uçtu.

Yolunu şaşıran sürücü tarlaya uçtu, yaralılar emniyet kemeriyle hayata tutundu

Yolunu şaşırarak yaklaşık 50 metre tarlaya uçtu: 4 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu- İstanbul karayolu üzerinde yolunu şaşıran sürücü, yaklaşık 50 metre tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunanlar emniyet kemeri takılı olması sayesinde hayatta kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'dan Karabük'e giden İrfan Yılmaz idaresindeki 34 LY 3268 plakalı FİAT marka hafif ticari araç, Kastamonu-İstanbul karayolu Kurubenzinlik Kavşağında sürücüsünün yolu şaşırması üzerine tarlaya uçtu. Yaklaşık 50 metre boyunca tarlaya uçan araçtaki yaralılar, emniyet kemerleri takılı olması sayesinde hayatta kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtardı. Hemen aracın yanına alınan yaralılara burada ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Sedyeye bağlanan yaralılar İrfan Yılmaz (67), Mürüvvet Aslan (66), Satı Mehmet Aslan ve Mükerrem Yılmaz (78), ambulansa kadar taşındı. Yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından trafik polisi ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Tarlaya uçan araç ise, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak Yediemin otoparkına çekildi.

YORUMLAR
500
Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı Dünden beri her yerde aranıyordu! İş insanı kaza yapmış aracının içinde bulundu Dünden beri her yerde aranıyordu! İş insanı kaza yapmış aracının içinde bulundu
Kaynak: İHA

İrfan Yılmaz, Kastamonu, Karabük, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Yolunu şaşıran sürücü tarlaya uçtu, yaralılar emniyet kemeriyle hayata tutundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 Jesus yönetimindeki Fener ilk hazırlık maçına çıkıyor! Rakip Makedonya ekibi Shkupi
21:35 Aydın'da serinlemek için sulama göletine giren 16 ve 17 yaşlarındaki iki çocuk boğularak hayatını kaybetti
21:33 İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den iade-i ziyaret! 23 Haziran'da Türkiye'ye geliyor
21:31 Nuri Şahin'in parlattığı Haji Wrigt'a Acun Ilıcalı kancası! Hull City satın almak için teklifte bulunacak
21:25 İstanbul'da ahşap köşk alev alev yandı! Yangın diğer yakadan görüldü
19:56 Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
19:56 Paredes'ten itiraf: Messi, Barça'dayken beni öldürmek istedi!
19:17 Karamollaoğlu'ndan "CHP ile, 6'lı masa ile ne işiniz var?" eleştirilerine zehir zemberek yanıt: Hadi oradan sahtekar!
19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü! Bölgesel meseleler ve iş birliği konuları masaya yatırıldı
18:53 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gözünü kararttı! Cimbom'da hedef James Rodriguez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 03:58:51. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: Yolunu şaşıran sürücü tarlaya uçtu, yaralılar emniyet kemeriyle hayata tutundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement