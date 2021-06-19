Yöresel Bayburt ehramı dizilerde hayat buluyor

BAYBURT - Bayburt'a özgü yöresel ehram Bayburtlu kadınlar tarafından tezgahlarda dokunarak, varlığını sürdürmeye devam ediyor. Yöresel Bayburt ehramı son yıllarda popüler dizilerde hayat buluyor.

Şingah mahallesindeki ehram dokuma atölyesinde ehrama hayat veren kadınlar, turizme katkı sağlayacak hediyelik eşyalar üreterek, kültürlerinin değerli mirası olan ehramın adını duyurmaya gayret gösteriyor. Usta öğretici Sevgi Köse, ehram dokumayı Bayburtlu kadınlara öğreterek, ehram kültürünü gelecek nesillere aktarıyor. Köse, ehramın yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyleyerek, "Ehram kadınlarımızın dışarı giysisidir, kadınlar üzerlerine örterek dışarıda bunları giyerlerdi. Şimdilerde tesettürlü kadınlar pardesüye yönelmiş olsa da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini hala çekiyor" dedi.

Ehramın 3 farklı rengi olduğuna değinen Köse, "Beyaz ehram yeni evlenmiş gelinlerin ve genç kızların rengidir, açık renk ehram orta yaşlı kadınların, koyu renk ise biz ona mor ehram deriz o da yaşlı ninelerimizin rengidir. Bu renklerde ehram giyen kadınların genç, evli, yaşlı olduğunu renklerden anlardık" şeklinde konuştu.

"Ehram önceden bir altın değerindeydi"

Geçmişte kadınların çuvallarla yün aldığını, Çoruh Nehri'nde yıkadıktan sonra yün tarama taraklarında taranıp, dokuma tezgahlarında dokunduğunu belirten Köse, "Gelinlik kızlarımızın bohçalarında, sandıklarında muhakkak ehram bulunurdu, o kadar kıymetliydi ki ehram, altın değerindeydi. Geline altın takamayan, ehram hediye ederdi" diye konuştu.

Şimdilerde ehrama ilginin azaldığını dile getiren Köse, ehram üretmeye devam ettiklerini, ehramla birlikte turizme yönelik eşyaları atölyede ürettiklerini kaydetti.

"Bayburt ehramı Osmanlı dizilerinde yer aldı"

Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman gibi diziler içinde ehram ürettiklerini vurgulayan Köse, "Yaptığımız ehramları, hediyelik eşyaları Kapalı Çarşı başta olmak üzere birçok yere satıyoruz. Kapalı Çarşı tezgahlarında Bayburtlu kadınların el emeği yer alıyor, bununla birlikte Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman bu gibi tarihi dizilerde de ehramımız kullanıldı. Unutulmaya yüz tutmuş gelenek, göreneğimiz kaybolmasın diye elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.