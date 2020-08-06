Son dakika haber: Yorgun düşen kara leylek, bakıma alındı

Son dakika haberine göre DOĞADA nadir görülen ve bitkin halde bulunan kara leylek, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde vitamin takviyesi yapıldı.

DOĞADA nadir görülen ve bitkin halde bulunan kara leylek, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde vitamin takviyesi yapıldı. Sakarya'nın Geyve ilçesinde vatandaşların yol kenarında bulup, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim ettiği kara leylek, Kartepe'de bulunan Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Ekipler tarafından yorgun düştüğü tespit edilen leylek için vitamin ve mineral takviyeleri yapılarak dış parazit tedavisi uygulandı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen kara leyleğin önümüzdeki günlerde doğaya salınacağını belirtildi.

Durumunun iyi olduğu öğrenilen kara leyleğin önümüzdeki günlerde doğaya salınacağını belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 12:43

Kaynak: DHA

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