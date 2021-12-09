Son dakika haber: Yozgat'a şehit haberi ulaştı - Son Dakika

Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Yıldırım operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda, Yozgat nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik (23), şehit oldu.

Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik'in şehit olduğu haberi, Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde yaşayan annesi Dilber Çelik ve Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan babası Şahin Çelik'e askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehidin bekar olduğu öğrenildi. - YOZGAT