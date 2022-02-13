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Yozgat merkezli 13 ilde "Silgeç" operasyonu... Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 61 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Yozgat merkezli 13 ilde "Silgeç" operasyonu... Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 61 kişi gözaltına alındı

13.02.2022 16:13
Yozgat merkezli 13 ilde "Silgeç" operasyonu... Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 61 kişi gözaltına alındı

Yozgat merkezli 13 ilde "Silgeç" operasyonu... Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 61 kişi gözaltına alındı Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Yozgat Merkezli 13 il de eş zamanlı düzenledikleri "Görevi Kötüye Kullanma ve...

Yozgat merkezli 13 ilde "Silgeç" operasyonu... Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 61 kişi gözaltına alındı

YOZGAT - Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Yozgat Merkezli 13 il de eş zamanlı düzenledikleri "Görevi Kötüye Kullanma ve Rüşvet" operasyonunda 61 kişi gözaltına alınırken 40 kişinin de arama çalışmaları devam ediyor.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yozgat Merkezli Adana, Ankara, Bartın, Çorum, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Tekirdağ ve Trabzon illerinin de aralarında bulunduğu 13 ilde eş zamanlı olarak 101 şahsın yakalanmasına yönelik "SİLGEÇ" isimli "Görevi Kötüye Kullanma ve Rüşvet" operasyonu düzenledi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Alkollü araç kullanmaktan sürücü belgelerine el konulan şahısların, trafik tescil işlemlerinde 'usulsüzlük' yapılarak sürücü belgelerinin zamanından önce geri verildiği ve sürücü belgesi iptal edilen şahısların, sürücü belgelerini geri almadan önce İl Sağlık Müdürlüklerinden alınması gereken Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi Raporlarının yerine, Trafik Tescil işlemlerinde asılsız raporlar girilerek sürücü belgelerinin usulsüz şekilde iade edildiği" gerekçesiyle aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 101 şüpheli şahsın yakalaması için başlattığı operasyonda 61 şahıs gözaltına alınırken 40 şahsın da aramasının devam ettiği bildirildi.

Diğer yandan Yozgat'ta gözaltına alınan 26 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yozgat merkezli 13 ilde Silgeç operasyonu... Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 61 kişi gözaltına alındı
Yozgat merkezli 13 ilde Silgeç operasyonu... Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 61 kişi gözaltına alındı
Yozgat merkezli 13 ilde Silgeç operasyonu... Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 61 kişi gözaltına alındı

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Rüşvet, Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yozgat merkezli 13 ilde 'Silgeç' operasyonu... Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 61 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yozgat merkezli 13 ilde "Silgeç" operasyonu... Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 61 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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