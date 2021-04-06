Son dakika haber! Yozgat Şehir Hastanesinde "dil terapisi" ile çocuklar konuşma güçlüğünü yeniyor - Son Dakika

Son dakika haber! Yozgat Şehir Hastanesinde "dil terapisi" ile çocuklar konuşma güçlüğünü yeniyor

06.04.2021 11:23
Son dakika haber! Yozgat Şehir Hastanesinde

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konuşma güçlüğü çeken çocuklar, Yozgat Şehir Hastanesinde uygulanan "dil terapisi" ile rahatsızlıklarını atlatıyor.

Konuşma güçlüğü çeken çocuklar, Yozgat Şehir Hastanesinde uygulanan "dil terapisi" ile rahatsızlıklarını atlatıyor.

Kekemelik ve konuşma geriliği tedavisi için il dışına gitmek zorunda kalan hastalar, 2019'da açılan "Konuşma ve Dil Terapisi" birimi sayesinde Yozgat'ta tedavi görebiliyor.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kozan, AA muhabirine, hastane bünyesinde açılan birimin yaklaşık 2 yıldır hizmet verdiğini ve konuşma bozukluğu olan hastaların başka illere gitmeden Yozgat'ta tedavi edildiğini söyledi.

Hastanede görev yapan dil terapisti Almila Soylu da konuşma ve iletişim bozukluğu yaşayan hastalara terapi uygulandığını söyledi.

Her yaş grubunun tedavi edildiğini, genelde çocuk hastaların daha fazla olduğunu aktaran Soylu, "Kekemelik, ses bozukluğu, motor konuşma bozukluğu gibi konuşma problemlerine karşı haftada bir defa 30 dakika olmak üzere 15 seans veriliyor." dedi.

Soylu, seanslar tamamlandıktan sonra çocukların sıklıkla konuşmaya başladığını belirterek, "Aileler ile yapılan iş birliğiyle terapilerden daha iyi sonuçlar alıyoruz. Aile görüşmelerinde tedaviden memnuniyetlerini ve olumlu dönüşlerini alıyoruz." diye konuştu.

"Bu birimin Yozgat'ta açılması çok iyi oldu"

Oğlunu tedaviye getiren Döndü Arslan da "Oğlumdaki kekemelik nedeniyle 2 aydır tedaviye geliyoruz. Bu süreçte güzel sonuçlar almaya başladık. Önceden 10 üzerinden puanlama yaptığımız zaman 6-7 aralığındaydı şimdi kekemeliğimiz 2'ye 3'e kadar düştü. Büyük oğlumda da rahatsızlık vardı, o zaman Yozgat'ta konuşma terapisti olmadığı için Ankara'ya gitmek zorunda kalmıştık. O da bizi maddi açıdan zorluyordu. Bu birimin Yozgat'ta açılması çok iyi oldu, burada ücretsiz tedavi oluyoruz. Bu imkanı sağladığı için devletimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kızını tedaviye getiren Ahmet Kepir ise "Daha önce Kayseri'de özel bir kliniğe gidiyorduk. Yozgat Şehir Hastanesinde sıramız geldiği için burada 3 haftadır tedavi görüyoruz. Buraya geldiğimizden beri çocuğumuzda düzelme oldu, bazı sesleri çıkaramıyordu, şimdi o sesleri çıkartıyor. Önceden çıkardığı sesleri ve kelimeleri anlayamıyorduk, şu anda anlaşılır bir şekilde konuşuyor." diye konuştu.

Kepir, dil terapilerinin özel yerlerde pahalı olduğunu belirterek, "Yozgat Şehir Hastanesinde bu hizmetin olması çok iyi oldu. Terapist sayısı da artarsa çok iyi olur. Bekleme süresi çok oluyor. Randevu talep etmiştik, şimdi terapiyi sürdürüyoruz ve memnunuz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber! Yozgat Şehir Hastanesinde 'dil terapisi' ile çocuklar konuşma güçlüğünü yeniyor - Son Dakika


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