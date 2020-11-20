Son dakika haber... Yozgat'ta 2 bin 20 çocuğa oyuncak dağıtıldı - Son Dakika

Yozgat Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi tarafından, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla 2 bin 20 çocuğa 2 bin 20 oyuncak dağıtıldı.

Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte hazırlanan 2 bin 20 oyuncak, il ve ilçelerdeki çocuklara dağıtıldı.

Çeşitli oyuncağın yanı sıra çocukların ihtiyaçlarına göre mont, bot, eşofman ve kırtasiye malzemesi de hediye edildi. Çocuklar 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününde mutluluk yaşadı.

Çocuk Hakları Sözleşmesinin, 190'dan fazla ülkenin ortak bir sözleşmede taraf olduğu ender sözleşmelerden birisi olduğunu söyleyen .Yozgat Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, "Bu kapsamda Yozgat il merkezi ve ilçelerdeki 2 bin 20 çocuğumuza 2 bin 20 oyuncak hediye ettik. Bunun yanı sıra çocuklarımızın ihtiyaçlarına göre mont, giysi ve kırtasiye malzemesi de verdik. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk bizleri de mutlu etti" dedi.

Yozgat Valiliğinde düzenlenen etkinlikte Vali Ziya Polat, çocuklara hediyelerini takdim etti. - YOZGAT