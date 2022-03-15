Son dakika haber: Yozgat'ta 2 bin yıllık Roma hamamı turizme kazandırılacak - Son Dakika
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Son dakika haber: Yozgat'ta 2 bin yıllık Roma hamamı turizme kazandırılacak

15.03.2022 16:11
Son dakika haber: Yozgat'ta 2 bin yıllık Roma hamamı turizme kazandırılacak

Bir son dakika haberine göre Yozgat Valisi Ziya Polat, Sarıkaya ilçesindeki 2 bin yıllık Roma hamamında çevre düzenlemesi yapılacağını söyledi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, Sarıkaya ilçesindeki 2 bin yıllık Roma hamamında çevre düzenlemesi yapılacağını söyledi.

Polat, Roma hamamının Yozgat'ın önemli tarihi yapılarından biri olduğunu belirterek, buranın bir an önce turizme kazandırmak için çalıştıklarını kaydetti.

Roma hamamı yanında bulunan valilik misafirhanesinin ve bir apartın yıkılacağını aktaran Polat, "Yıkılan alanlara turist karşılama alanı oluşturulacak. Tarihi alan içerisinde gezinti yolu ve fotoğraf çektirilmesi için teras yapılacak. Turist geldiğinde Roma hamamını yakından görebilecek. Çevre düzenlemesinin projesi hazırlandı ve ihalesi yapıldı. İnşallah bu yıl içerisinde tamamlanacak." dedi.

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Ziya Polat, Sarıkaya, Yozgat, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Yozgat'ta 2 bin yıllık Roma hamamı turizme kazandırılacak - Son Dakika


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