Son dakika haber: Yozgat'ta cenazeye gidenleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi: 26 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Yozgat'ta cenazeye gidenleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi: 26 yaralı

19.10.2022 10:53
Son dakika haber: Yozgat'ta cenazeye gidenleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi: 26 yaralı

Son dakika haberlerine göre Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 26 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 26 kişi yaralandı.

Ankara Keçiören Belediyesine ait 06 KB 4814 plakalı yolcu otobüsü, gece saat 02.30 sularında Yozgat- Sivas Karayolu Akdağmadeni ilçesi Oluközü beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi. Kazada, 3'ü ağır 26 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Devrilen otobüsün, Ankara'dan Sivas'a cenazeye gidenleri taşıdığı belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Öz kızını yazmayla boğan katil anne olay gününü anlattı: Erkek arkadaşında kalmak istiyordu Öz kızını yazmayla boğan katil anne olay gününü anlattı: Erkek arkadaşında kalmak istiyordu CHP'li Kaya: 'Öğretmenlerin iş bırakma kararını destekliyoruz' CHP'li Kaya: 'Öğretmenlerin iş bırakma kararını destekliyoruz' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'aday ol' çağrısı (3) Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'aday ol' çağrısı (3)

Akdağmadeni, Ankara, Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Yozgat'ta cenazeye gidenleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi: 26 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:05 ABD'de ilk kez konuşan bir çocuk söyledikleriyle ailesini şaşkına çevirdi!
17:03 Fenerbahçe'den, MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın kongre üyesi olduğu iddialarına sert yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yok
16:40 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un Instagram'daki yeni profil fotoğrafı, taraftarı mest etti
16:35 Erdoğan'ın "Yüreğin varsa karşıma çık" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan gel konuşalım
16:11 Samsun'da yaşamına son veren İlklima Naz, başına gelenleri intihar mektubunda anlatmış: Duşta beni soydu ve benimle oldu
16:12 Giresunspor'a transfer yasağı! Kanser teşhisi konulan futbolcu ile sözleşme imzalanmamıştı
16:09 Putin yasadışı referandum ilan etmişti! Ukrayna ordusu Herson kentini geri almaya çok yaklaştı
15:56 Rusya'nın nükleer torpidolarla yüklü denizaltısı NATO sınırında ortaya çıktı
15:31 Öz kızını yazmayla boğan katil anne olay gününü anlattı: Erkek arkadaşında kalmak istiyordu
15:29 Öğrencilerinin ünlü profesör Celal Şengör'e seslenme şekli olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 17:10:29. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Yozgat'ta cenazeye gidenleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi: 26 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement