Son dakika haberi... YOZGAT'TA EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN KOCA TUTUKLANDI - Son Dakika

YOZGAT'ta, tartıştığı eşi Nazife Talas'ı (53) bıçaklayarak, öldüren Salih Talas (60), mahkemece tutuklandı. Talas, ifadesinde, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu öne sürdü.

Yozgat merkeze bağlı Kavurgalı köyünde, dün öğle saatlerinde, Salih Talas ile 5 çocuğunun annesi Nazife Talas arasında tartışma çıktı. Salih Talas, tartışma sırasında eşini bıçakladı. Ağır yaralanan Talas, yakınları tarafından Yozgat Şehit Hastanesi'ne kaldırıldı. Nazife Talas, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Salih Talas ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Talas, ifadesinde, kısa süre önce yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu öne sürerken, aile içinde huzursuzluk yaşadıklarını, olay öncesi de yine eşiyle tartıştıklarını, olayın büyümesiyle de bıçakladığını söyledi. Talas, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Salih Talas, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.