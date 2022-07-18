Son dakika 3. sayfa: Yozgat'ta feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Yozgat'ta feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

18.07.2022 16:47

Son dakika haber... Yozgat'ta feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı Yozgat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yozgat'ta feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

YOZGAT - Yozgat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Abdülkerim Karatarla yönetimindeki Volvo marka 42 ETN 21 plakalı otomobil ile Alaeddin Atik yönetimindeki Peugeot marka 66 EB 287 plakalı hafif ticari araç, Yozgat- Kayseri karayolu Yenipazar beldesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Abdülkerim Karatarla ile hafif ticari araçtaki Fuat Atik, olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif ticari araç sürüsü ile araçta bulunan E.A ve H.A. ise yaralandı.

Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Düğüne giderken kaza yaptılar: 2 ölü, 4 yaralı Düğüne giderken kaza yaptılar: 2 ölü, 4 yaralı Son dakika haberi | Yemen'de yola döşenen mayın araç geçişi sırasında patladı: 2 ölü, 3 yaralı Son dakika haberi | Yemen'de yola döşenen mayın araç geçişi sırasında patladı: 2 ölü, 3 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika 3. sayfa: Yozgat'ta feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:10 Erdoğan, KYK faizlerinin masaya yatırıldığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor
17:04 Artvin'de düzenlenen Karakucak Güreşleri'nde sıra dışı görüntüler! Güreş sırasında hakemin yere serilmesi görenleri şaşkına uğrattı
16:55 KYK borcu olan milyonların gözü kabine toplantısında! Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
16:37 Dişisinin kutuya hapsedildiğini gören horozdan zeka dolu hamle! Çubukları tek tek kaldırıp kapağı açtı...
16:26 Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel evlendi! En çok gelinliğin fiyatı konuşuldu
16:22 Şarkıcı Emir Can İğrek'in Galatasaray marşı söylediği anlar taraftarların büyük beğenisini topladı
16:12 Olay yaratan iddia! Türkiye'deki tırtıl istilasının sorumlusu Bill Gates mi?
16:12 ATM'den para çektiği anları paylaşan Mustafa Sarıgül, tespitlerine bir yenisini daha ekledi!
15:47 Ben Affleck'le nikah masasına oturan Jennifer Lopez, düğün sonrası alyansıyla poz verdi!
15:46 Anne, oğlunun doğum gününde giydiği kıyafete tepki yağınca kendisini tutamadı: Mide bulandırıcısınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 17:25:01. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Yozgat'ta feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement