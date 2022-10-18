Son dakika haber! Yozgat'ta işçileri taşıyan otobüs devrildi: 6 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber! Yozgat'ta işçileri taşıyan otobüs devrildi: 6 yaralı

18.10.2022 15:05
Son dakika haber! Yozgat'ta işçileri taşıyan otobüs devrildi: 6 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Yozgat'ta tekstil işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Yozgat'ta tekstil işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza E-88 Kara Yolu şehir merkezi terminal kavşağında meydana geldi. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil firması işçilerini taşıyan S.Ş. (42) yönetimindeki 66 ABJ 346 plakalı otobüs, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada otobüs şoförü ile 5 işçi yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıları Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesin kaldırdı. - YOZGAT

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Kaynak: İHA

Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Yozgat'ta işçileri taşıyan otobüs devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Yozgat'ta işçileri taşıyan otobüs devrildi: 6 yaralı - Son Dakika
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