Kazada otobüs şoförü ile 5 işçi yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıları Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesin kaldırdı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! Yozgat'ta işçileri taşıyan otobüs devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

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