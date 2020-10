İntihar ettiği düşünülen kadının kocası cinayet şüphesiyle tutuklandı - Son Dakika

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde evde ateşli silahla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kadının eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şefaatli ilçesindeki evinde 14 Ağustos'ta ateşli silahla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden H.Y. isimli kadının ölümüyle ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. H.Y.'nin intihar ettiği yönünde bilgi veren maktulün eşi M.Y. ve annesi R.Y.'nin çelişkili ifadeleri nedeniyle, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayın cinayet olabileceği değerlendirildi. Soruşturmaya bu yönde devam eden ekipler, olay yerinde yapılan inceleme ve alınan ifadeler ile kriminal inceleme sonucu maktul H.Y.'nin yakın ateş ile değil uzak ateş sonucu öldüğünü tespit etti. M.Y.'nin elinde barut artıklarının da tespit edilmesi üzerine maktul H.Y.'nin eşi M.Y. tarafından vurulduğu şüphesi doğrultusunda Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan M.Y. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YOZGAT