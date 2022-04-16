Son dakika haber! Yozgat'ta psikolojik sorunları olan genç, iş yerini ateşe verdi - Son Dakika
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Son dakika haber! Yozgat'ta psikolojik sorunları olan genç, iş yerini ateşe verdi

16.04.2022 14:08
Son dakika haber! Yozgat'ta psikolojik sorunları olan genç, iş yerini ateşe verdi

Son dakika haberlerine göre Yozgat'ta psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen bir şahıs, sinir krizi geçirip kendisini kesici aletle yaraladıktan sonra iş yerini ateşe verdi.

Yozgat'ta psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen bir şahıs, sinir krizi geçirip kendisini kesici aletle yaraladıktan sonra iş yerini ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre, Aşağı Nohutlu Mahallesinde meydana gelen olayda psikolojik sorunları olan R.A. (33), sinir krizi geçirerek iş yerini ateşe verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polisi görünce ateşe verdiği iş yerinin kapılarını kilitleyen R.A.'nın dumandan zehirlenmemesi için polis ekipleri işyerinin camlarını ve kapılarını kırdı. Gaz maskeleriyle içeri giren itfaiye ve polis ekiplerine elinde bıçak ile direnen R.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT

Son dakika haber! Yozgat'ta psikolojik sorunları olan genç, iş yerini ateşe verdi
Son dakika haber! Yozgat'ta psikolojik sorunları olan genç, iş yerini ateşe verdi

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Yozgat'ta bir kişi iş yerini ateşe verdi Yozgat'ta bir kişi iş yerini ateşe verdi MERDİVEN BOŞLUĞUNDA ÇIKAN YANGINDA 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ MERDİVEN BOŞLUĞUNDA ÇIKAN YANGINDA 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İtfaiye, Nohutlu, Yozgat, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Yozgat'ta psikolojik sorunları olan genç, iş yerini ateşe verdi - Son Dakika


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