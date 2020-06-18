Son dakika haber: Yozgat'ta sağanak sele yol açtı - Son Dakika

YOZGAT'ın Kadışehri ilçesinde dolu yağışının ardından etkili olan sağanak sele neden oldu, bazı evleri su bastı.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde, saat 15.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 15 dakika devam eden dolu yağışı yerini şiddetli yağmura bıraktı. Yağış nedeniyle ilçe merkezindeki dereler taştı, yağmur suları cadde ve sokaklardan aktı. İlçeyi il merkezine bağlayan yollar bazı bölgelerde oluşan taşkınlar nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan yollarda mahsur kalan sürücüler, sel sularının çekilmesini bekledi. Yaklaşık 1 saat süren sağanak nedeniyle bazı evleri su basarken, sebze bahçeleri ve ekili alanlarda da hasar oluştu. Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, ilçe merkezinde oluşan sel sularının yol ve kaldırımlara zarar verdiğini belirterek, "Belediye ekiplerimizi seferber ettik. Belediyemizde kriz masası oluşturduk, suların çekilmesiyle birlikte hasar tespit çalışmaları yapacağız. Can ve mal kaybımız yok" dedi.