Son dakika haber! Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Belirlenen aracı Derebağı köyü yol ayrımında durduran ekipler, şüpheliler M.Ö. ve H.Ö'nün üst aramasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen at figürü ele geçirdi.

Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim