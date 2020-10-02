Son dakika haber: Yozgat'ta trafik kazası: 7 yaralı

Son dakika haberi: Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sorgun'dan Yozgat istikametine giden ve plakası henüz belirlenemeyen Mesut T. idaresindeki otomobil, eski buğday pazarı kavşağı yakınında, önünde seyreden Abdullah U'nun kullandığı 40 AAP 005 plakalı otomobille çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen Mehmet Ö. yönetimindeki 06 HA 9685 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. Kazada, sürücülerle araçlardaki Serhat D, Çınar K, Yunus Ö. ve Kübra Ö. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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