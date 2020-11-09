Son dakika haber: Yozgat Valisi Polat okulları ziyaret etti - Son Dakika

Yozgat Valisi Ziya Polat, Cumhuriyet Ortaokulu ve Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu'nda öğrencilerle de bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet eden Polat, özellikle yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istedi.

Polat, öğretmenlerle de bir araya gelerek, pandemi sürecinde okullarda yürütülen eğitim hakkında bilgi aldı.

Eğitim için bütün imkanları seferber ettiklerini aktaran Polat, öğretmen ve öğrencilere başarı diledi.

Ziyaretinde Vali Polat'a İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da eşlik etti.