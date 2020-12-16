Terör örgütü YPG/PKK güdümündeki SDG 'nin elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin de PKK ve Peşmerge güçleri arasındaki gerilime ilişkin dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada KDP'yi suçlayarak, IKBY'yi istikrarsızlaştırmaya çalışan PKK'ya destek vermişti.

Bu süre içerisinde ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke'de ENKS üyelerinden Müsrif Mulla'nın park halindeki aracı da teröristlerce ateşe verildi.

Böylece, pazarı pazartesiye bağlayan gece başlayan olaylarda, Haseke ve Aynularap'ta muhalif ENKS'nin toplam 5 ofisi, YPG/PKK'lı teröristlerce saldırılara maruz kaldı.

YPG/PKK'lı teröristler, gece saatlerinde, KDP himayesindeki ENKS'nin Haseke il merkezi, Kamışlı ilçe merkezi ve Aynularab ( Kobani ) ilçe merkezindeki toplam 3 ofisine daha saldırarak, kullanılmaz hale getirdi.

Terör örgütü YPG/ PKK , Suriye 'de muhalif Kürtlerin oluşturduğu Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) 3 ofisini daha basarak kullanılamaz hale getirdi.

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