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Son dakika haber | YPG/PKK'nın Münbiç'teki göstericilere açtığı ateşte iki günde en az 8 sivil öldü, 27 sivil yaralandı - Son Dakika

Son dakika haber | YPG/PKK'nın Münbiç'teki göstericilere açtığı ateşte iki günde en az 8 sivil öldü, 27 sivil yaralandı

01.06.2021 23:27
Son dakika haber | YPG/PKK'nın Münbiç'teki göstericilere açtığı ateşte iki günde en az 8 sivil öldü, 27 sivil yaralandı, System.String[]

Son dakika haber: Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin Halep ilinin Münbiç ilçesinde sivilleri "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katma uygulamasına karşı çıkarak protestolar düzenleyen halka açtığı ateş sonrası iki günde en az 8 sivil yaşamını yitirdi, 27 sivil yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin Halep ilinin Münbiç ilçesinde sivilleri "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katma uygulamasına karşı çıkarak protestolar düzenleyen halka açtığı ateş sonrası iki günde en az 8 sivil yaşamını yitirdi, 27 sivil yaralandı.

Fırat Nehri'nin batı yakasında bulunan Münbiç'in ilçe merkezi ve kırsal kesimindeki halkın gösterileri, terör örgütünün dayattığı "sokağa çıkma yasağına" rağmen büyüyerek sürüyor.

Münbiç'teki AA muhabirinin, ilçedeki protestolara katılan aşiretlerden aldığı bilgiye göre, gösterileri engellemeye çalışan terör örgütünün halka açtığı ateşle iki günde en az 8 sivil hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Göstericiler, alıkonmaların son bulması, "zorunlu askerlik" uygulamasının kaldırılması ve göstericilere ateş açan teröristlerin yargılanmasını talep ediyor.

YPG/PKK'lı teröristler, son iki günde halk hareketine katılan çok sayıda sivili de alıkoydu.

İlçe merkezi ve kırsal kesimde gösteriler devam ederken, terör örgütünün Rakka ve çevresinden onlarca teröristi Münbiç'e sevk ettiği öğrenildi.

Öte yandan alınan bilgiye göre, Rusya ve Esed rejiminden bir heyet, ilçedeki aşiret liderleriyle görüşmek üzere Münbiç ilçe merkezine gitti. Heyetin, ilçedeki Ebu Said aşireti lideri Şeyh İbrahim Şelaş ve 4 aşiret lideriyle daha görüşmeler yaptığı öğrenildi. Terör örgütünün de ilçedeki aşiret liderleriyle görüşmeye başladığı belirtildi.

Münbiç'te yaşananlar

Nüfusunun yüzde 99'u Arap olan Münbiç'in ilçe merkezi ve çevre mahallelerdeki yüzlerce sivil, YPG/PKK'nın, kız ve erkek çocuklarını "zorunlu askerlik" adı altında silahlı kadrosuna katma uygulamasına karşı çıkarak örgütü protesto etmek için dün bir araya gelmişti.

YPG/PKK'lı teröristlerin, protesto düzenleyen halka ateş açmasıyla 1 sivil ölmüş, 3 sivil yaralanmıştı. Olayın ardından ilçe merkezindeki öfkeli kalabalık, Halep Yolu üzerinde YPG/PKK'nın kontrol noktasını ele geçirerek ateşe vermiş, dün de kepenk kapatarak örgüte tepki göstermişti.

Örgüt, sivillerin söz konusu uygulamaya karşı başlattığı tepkiyi önlemek için gece yarısı itibarıyla 48 saatliğine "sokağa çıkma yasağı" getirmişti.

Terör örgütü YPG/PKK, 1990-2003 yıllarında doğan kız ve erkekleri, bir yıl civarında sürelerle sözde "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katmak üzere alıkoyuyor.

Terör örgütü, işgalindeki Münbiç, Aynularab (Kobani), Kamışlı, Malikiyye, Dirbasiye, Haseke, Rakka ve Deyrizor bölgelerinde Arap çocukları ve gençleri bu şekilde zorla kadrolarına katıyor.

Mutabakatlara rağmen Münbiç örgütün işgalinde

Halep'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. ABD, ilçenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lıların Münbiç'i terk edeceği sözünü vermişti.

Washington yönetimi taahhüdünü yerine getirmezken, Türkiye ve ABD, Haziran 2018'de Münbiç yol haritasında uzlaşmıştı ancak ABD'nin oyalamaları nedeniyle yol haritası tamamlanamadı.

Rusya da, Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt etmişti. Ancak ilçede işgalini sürdüren YPG/PKK, yuvalandığı mevzilerden Suriye Milli Ordusu cephe hatlarına sızma girişimlerini, sivil yerleşimlere top ve roket saldırılarını sürdürüyor.

Hisarcık, Münbiç, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | YPG/PKK'nın Münbiç'teki göstericilere açtığı ateşte iki günde en az 8 sivil öldü, 27 sivil yaralandı - Son Dakika


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