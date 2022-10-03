Olay Mahmudiye Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı mobilya imalathanesinde meydana geldi. İşçi Kemal Demirtaş (55), 4. Kattaki mobilya malzemelerini yük asansörüne yükledi. Asansöre binen işçi, zemin kata inmeye başladığı sırada yük asansörü, halatının kopması sonucu zemine düştü. Asansör içinde düşen işçi ağır yaralandı. Yaralı işçi olay yerine sevk edilen 112 ve İtfaiye Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! Yük asansörü düştü; 1 ağır yaralı - Son Dakika

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