Son dakika haber! Yük asansörü düştü; 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber! Yük asansörü düştü; 1 ağır yaralı

03.10.2022 15:35
Son dakika haber! Yük asansörü düştü; 1 ağır yaralı

Bir son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya Sanayinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana gelen olayda yük asansörü halatının kopması sonucu düştü, 1 işçi ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya Sanayinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana gelen olayda yük asansörü halatının kopması sonucu düştü, 1 işçi ağır yaralandı.

Olay Mahmudiye Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı mobilya imalathanesinde meydana geldi. İşçi Kemal Demirtaş (55), 4. Kattaki mobilya malzemelerini yük asansörüne yükledi. Asansöre binen işçi, zemin kata inmeye başladığı sırada yük asansörü, halatının kopması sonucu zemine düştü. Asansör içinde düşen işçi ağır yaralandı. Yaralı işçi olay yerine sevk edilen 112 ve İtfaiye Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

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Bursa'da mobilya imalathanesinde asansörün düşmesi sonucu bir işçi ağır yaralandı Bursa'da mobilya imalathanesinde asansörün düşmesi sonucu bir işçi ağır yaralandı Bursa'da mobilya işçisi çalıştığı fabrikaya paraşütle gitti Bursa'da mobilya işçisi çalıştığı fabrikaya paraşütle gitti
Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Yük asansörü düştü; 1 ağır yaralı - Son Dakika

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