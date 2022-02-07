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Son dakika haber | Yük treni hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber | Yük treni hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

07.02.2022 19:02

Son dakika haber: Yük treni hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Ankara'nın Polatlı ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir otomobile yük treni çarptı.

Yük treni hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir otomobile yük treni çarptı. İlk belirlemelere göre, yaklaşık 300 metre sürüklenen araçta bulunan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Olay Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih Mahallesi'nden Ziya Gökalp Caddesi'ne doğru hareket halinde olan Şükrü Yılmaz kontrolündeki 06 DE 6011 plakalı otomobil, hemzemin geçitteki bariyerin çalışmamasından dolayı o sırada ray kontrollerini yapmakta olan trenin altında kaldı. Yaklaşık 300 metre sürüklenen aracın yolcu mahallinde bulunan bir kişi vefat ederken, şoför Şükrü Yılmaz ağır yaralandı. Öte yandan treni kullanan makinist ise hafif yaralandı. Olay hakkındaki tahkikat devam ediyor.

Son dakika haber | Yük treni hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber | Yük treni hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber | Yük treni hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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Şükrü Yılmaz, Polatlı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Yük treni hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Yük treni hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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