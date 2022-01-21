Son dakika! TEKİRDAĞ'DA TRENİN YAYAYA ÇARPTIĞI AN KAMERADA - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde, hemzemin geçitte yük treninin çarptığı Mutlu Şeker(39), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaza, sabah saatlerinde Muratlı ilçesinin Saat Kulesi mevkisinde bulunan hemzemin geçit üzerinde meydana geldi. Mutlu Şeker, bariyerleri kapalı olan hemzemin geçit üzerinden karşıya geçmek isterken, Kapıkule- İstanbul seferini yapan yük treni çarptı. Şiddetli çarpma ile ağır yaralanan Şeker, gelen sağlık ekipleri tarafından Muratla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şeker, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Trenin Şeker'e çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan kazanın ardından tren makinistleri ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.