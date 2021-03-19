Son dakika haber | Yüksekova'da 204 kilo 200 gram eroin ele geçirildi
19.03.2021 19:09
Son dakika haberler: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 204 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 204 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçede yapılan istihbari çalışmalar neticesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda ekipler 204 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirdi. Şüpheli 1 şahıs hakkında ise adli tahkikata başlatıldığı öğrenildi. - HAKKARİ
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