Son dakika haber! Yüksekova'da minibüsün uçuruma yuvarlandığı kazada 11 öğrenci yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Yüksekova'da minibüsün uçuruma yuvarlandığı kazada 11 öğrenci yaralandı

25.10.2022 20:23
Son dakika haber! Yüksekova'da minibüsün uçuruma yuvarlandığı kazada 11 öğrenci yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde minibüsün uçuruma düşmesi sonucu, içinde bulunan 11 öğrenci yaralandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde minibüsün uçuruma düşmesi sonucu, içinde bulunan 11 öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kazan köyü yolunda meydana geldi. Bağdaş köyünden aldığı öğrencileri Kazan'a taşıyan A.M.Y. yönetimindeki Ford Transit marka minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada; N.Ç., D.Ç., N.Ç., A.B., M.B., E.B., V.Ç., H.A., Z.Y., A.Y. ve B.P. isimli öğrenci yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından yaralıları, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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Münir Karaloğlu, Yüksekova, Jandarma, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Yüksekova'da minibüsün uçuruma yuvarlandığı kazada 11 öğrenci yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Yüksekova'da minibüsün uçuruma yuvarlandığı kazada 11 öğrenci yaralandı - Son Dakika
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