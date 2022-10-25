Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kazan köyü yolunda meydana geldi. Bağdaş köyünden aldığı öğrencileri Kazan'a taşıyan A.M.Y. yönetimindeki Ford Transit marka minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada; N.Ç., D.Ç., N.Ç., A.B., M.B., E.B., V.Ç., H.A., Z.Y., A.Y. ve B.P. isimli öğrenci yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından yaralıları, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Yüksekova, Jandarma, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! Yüksekova'da minibüsün uçuruma yuvarlandığı kazada 11 öğrenci yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.