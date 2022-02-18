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YÜKSEKOVA'DA SAYAÇ TARAMASINDA GERGİNLİK 3 YARALI, 6 GÖZALTI - Son Dakika

YÜKSEKOVA'DA SAYAÇ TARAMASINDA GERGİNLİK 3 YARALI, 6 GÖZALTI

18.02.2022 15:40

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, sayaç taraması için Dilekli köyüne giden VEDAŞ ekipleri ile köylüler arasında gerginlik yaşandı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, sayaç taraması için Dilekli köyüne giden VEDAŞ ekipleri ile köylüler arasında gerginlik yaşandı. Arbedede 3 görevli yaralandı, jandarma ekiplerince 6 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Dilekli köyünde meydana geldi. Aşırı yüklenme nedeniyle yaşanan trafo arızaları ile kaçak elektriği önlemek için sayaç taraması yapan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri ile köylüler arasında gerginlik çıktı. Arbedede taş ve sopalar kullanıldı, 3 görevli hafif yaralandı. Jandarmanın müdahale ettiği olayın ardından 6 şüpheli, gözaltına alındı. Ekipler, köy ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı. (DHA)

YÜKSEKOVA'DA SAYAÇ TARAMASINDA GERGİNLİK 3 YARALI, 6 GÖZALTI
YÜKSEKOVA'DA SAYAÇ TARAMASINDA GERGİNLİK 3 YARALI, 6 GÖZALTI
YÜKSEKOVA'DA SAYAÇ TARAMASINDA GERGİNLİK 3 YARALI, 6 GÖZALTI

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Yüksekova, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÜKSEKOVA'DA SAYAÇ TARAMASINDA GERGİNLİK 3 YARALI, 6 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: YÜKSEKOVA'DA SAYAÇ TARAMASINDA GERGİNLİK 3 YARALI, 6 GÖZALTI - Son Dakika
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