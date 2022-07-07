İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

07.07.2022 12:52

İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandıHAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Akalın Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 30 YH 366 plakalı Citroen marka kamyonetle 49 AAD 562 plakalı Fıat Doblo araçlar kafa kafa çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralanırken, 2 araçta da maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardında yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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