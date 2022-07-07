Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Akalın Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 30 YH 366 plakalı Citroen marka kamyonetle 49 AAD 562 plakalı Fıat Doblo araçlar kafa kafa çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralanırken, 2 araçta da maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardında yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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