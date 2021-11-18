Yüksekova'da trafik kazası okulun güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir otomobilin tüp taşıyan kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza 17 Kasım günü saat 12.00 sıralarında Yüksekova Özel Teknokent Koleji önünde meydana geldi. Şehir merkezi istikametinden gelen 30 AAC 661 plakalı otomobil, tüp taşıyan kamyonete arkadan çarptı. Otomobilin çarpması sonucu kamyonet yolda savrulurken, kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Yardımda yetersiz kalan vatandaşlar, Yüksekova Belediyesinin itfaiye ekiplerine ve 112 Acil Sağlık çalışanlarına haber verdi.

Maddi hasarın meydana geldiği kaza okulun güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan Yüksekova Özel Teknokent Koleji Müdürü Cebrail İrinç, "Okulların tatil olması büyük bir felaketin önüne geçmiştir. Çünkü o saatlerde yüzlerce öğrenci o yoldan karşı tarafa geçiyordu. Okulların tatil olması nedeniyle büyük bir felaketi şans eseri atlattığımızı söyleyebilirim" dedi.

Açıklamalarında yetkililere de seslenen İrinç, "Artık bu noktalarda gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Çünkü her zaman aynı olaylarla karşılıyoruz. Daha büyük bir facia yaşanmadan önlemlerin alınmasını talep ediyoruz. Yine sürücüler hızlarına dikkat etsinler. Yaşanacak her bir kazanın öncelikli nedeni aşırı hızdır. Onun için derhal bu okul kavşaklarında önlem alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ