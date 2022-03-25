Son dakika haber... YÜKSEKOVA'DAKİ BARAJ GÖLÜNÜN YÜZEYİ TAMAMEN BUZ TUTTU - Son Dakika
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Son dakika haber... YÜKSEKOVA'DAKİ BARAJ GÖLÜNÜN YÜZEYİ TAMAMEN BUZ TUTTU

25.03.2022 09:27

Son dakika haberi: HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki Dilimli Baraj Gölü'nün yüzeyi, geceleri sıfırın altında 10 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki Dilimli Baraj Gölü'nün yüzeyi, geceleri sıfırın altında 10 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Yüzeyinde 20 santimetre kalınlığında buz tabakası oluşan baraj gölüne gelen Eşref Yaşar, bölgede ilkbahar mevsimi olmasına rağmen tam bir kış esareti yaşandığını belirterek, Geçen yıl fazla kar yağmayınca baraj gölünün yüzeyindeki buzlar tamamen çözülmüştü. Ancak bu yıl hala yüzeyi 20 santim buz tabakasıyla kaplı. Bölgedeki soğuklar özellikle geceleri çok etkili oluyor. dedi.

Hakkari ve çevresinde yaklaşık 1 aydır etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceleri bulduğu Yüksekova merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Dilimli Barajı Gölü de tamamen dondu. Baraj gölünün yüzeyindeki buz kalınlığı, 20 santimetreyi buldu. Bu yılın geçmiş yıllara göre farklı olduğunu belirten Eşref Yaşar. 'Bu yıl bahara benzer bir yanı yok. Geçen yıl bu zamanlarda baraj çözülmüştü. Ancak bu yıl hala yüzeyi 20 santim buz tabakasıyla kaplı. Soğuklar devam ediyor. Geceleri sıfırın altında 20 dereceyi buluyor. Barajda bir çatlak dahi görünmüyor.

Yüksekova'da şuan dondurucu soğukların yaşandığını belirten doğa fotoğrafçısı İmad Taş ise, Baraj gölü buz tutmuş durumda. Geçen yıl bu zamanlarda barajın yamaçlarında kadınlar pancar topluyordu. Ancak bu yıl bahara benzer bir durum söz konusu değil. Hala geceleri havalar çok soğuk. dedi.

Son dakika haber... YÜKSEKOVA'DAKİ BARAJ GÖLÜNÜN YÜZEYİ TAMAMEN BUZ TUTTU
Son dakika haber... YÜKSEKOVA'DAKİ BARAJ GÖLÜNÜN YÜZEYİ TAMAMEN BUZ TUTTU
Son dakika haber... YÜKSEKOVA'DAKİ BARAJ GÖLÜNÜN YÜZEYİ TAMAMEN BUZ TUTTU

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Yüksekova, Hakkari, Baraj, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... YÜKSEKOVA'DAKİ BARAJ GÖLÜNÜN YÜZEYİ TAMAMEN BUZ TUTTU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... YÜKSEKOVA'DAKİ BARAJ GÖLÜNÜN YÜZEYİ TAMAMEN BUZ TUTTU - Son Dakika
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