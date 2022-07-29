Hastanede dumandan etkilenen iki kişi itfaiye ekiplerince, bir kişi de UMKE ekipleri tarafından dışarıya çıkarıldı.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika

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