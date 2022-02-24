Yunan askeri 64 kaçak göçmeni ölüme terk etti - Son Dakika
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Yunan askeri 64 kaçak göçmeni ölüme terk etti

24.02.2022 21:23
Yunan askeri 64 kaçak göçmeni ölüme terk etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'a yasadışı yollarla 3 ayrı botla geçmeye çalışan 64 göçmeni Türk karasularına iten Yunan askerleri mültecileri ölüme terk etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'a yasadışı yollarla 3 ayrı botla geçmeye çalışan 64 göçmeni Türk karasularına iten Yunan askerleri mültecileri ölüme terk etti. Türk sahil güvenlik ekiplerini ise mültecileri kurtardı.

Yunan Sahil Güvenlik ekibi tarafından 64 göçmen Yunan karasularına, Türk karasularına iterek ölüme terk edildi. Yunan sahil güvenlik ekiplerinin Türk karasularına mültecileri ittiği bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri 64 kaçak göçmeni açık denizde kurtardı. 3 lastik bot içerisinde bulunan göçmenler işlemlerinin ardından göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(Eren Ayhan/ İHA)

Yunan askeri 64 kaçak göçmeni ölüme terk etti

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Yunanistan, Yunan, Muğla, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yunan askeri 64 kaçak göçmeni ölüme terk etti - Son Dakika


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