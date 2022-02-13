Son dakika haber: Yunan Bakan Yardımcısı'ndan Ege'de provokatif ziyaretler - Son Dakika

YUNANİSTAN Savunma Bakan Yardımcısı Nicholas Hardalias'ın birkaç gündür Gayri Askeri Statüdeki Adalar ile Türkiye kıyılarına yakın adalara yaptığı ziyaretler tepki çekiyor.

Edinilen bilgiye göre; Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki sorunların çözümüne yönelik iyi komşuluk ilişkileri ve diyalog çağrıları sürerken Yunanistan'ın bölgede tansiyonu yükseltmeye yönelik faaliyetleri devam ediyor. Yunanistan tarafından geçen yıl askeri deniz ve hava araçları ile Gayri Askeri Statüdeki Adalara (GASA) yönelik 229 ihlal gerçekleştirilirken, Yunan Savunma Bakan Yardımcısı Hardalias da birkaç gündür orta ve doğu Ege Denizi'ndeki adalarda bulunan askeri birlikleri ziyaret ediyor. Yunan Bakan Yardımcısı'nın Ege Denizi'nde onlarca ada varken ziyaretlerini askeri deniz ve hava araçları ile Türkiye'ye en yakın adalara yapması tepki çekiyor. Ege Denizi'nde suların ısınmasına neden olan ziyaretin ilkini perşembe günü GASA niteliğindeki İskiri, Bozbaba, Semadirek ve Limni adalarına yapan Yunan Bakan Yardımcısı, cuma günü de Midilli ve İpsara adalarına gitti. Daha sonra Sakız adasını ziyaret eden Hardalias dün de Sisam ve Kelemez ile Bulamaç, Nergisçik, Keçi ve Bodrum'a 6 mil mesafedeki Eşek ve Kalolimnos adalarına gitti.