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Son dakika haber: Yunan Bakan Yardımcısı'ndan Ege'de provokatif ziyaretler - Son Dakika

Son dakika haber: Yunan Bakan Yardımcısı'ndan Ege'de provokatif ziyaretler

13.02.2022 16:39
Son dakika haber: Yunan Bakan Yardımcısı'ndan Ege'de provokatif ziyaretler

Son dakika haberleri... YUNANİSTAN Savunma Bakan Yardımcısı Nicholas Hardalias'ın birkaç gündür Gayri Askeri Statüdeki Adalar ile Türkiye kıyılarına yakın adalara yaptığı ziyaretler tepki çekiyor.

YUNANİSTAN Savunma Bakan Yardımcısı Nicholas Hardalias'ın birkaç gündür Gayri Askeri Statüdeki Adalar ile Türkiye kıyılarına yakın adalara yaptığı ziyaretler tepki çekiyor.

Edinilen bilgiye göre; Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki sorunların çözümüne yönelik iyi komşuluk ilişkileri ve diyalog çağrıları sürerken Yunanistan'ın bölgede tansiyonu yükseltmeye yönelik faaliyetleri devam ediyor. Yunanistan tarafından geçen yıl askeri deniz ve hava araçları ile Gayri Askeri Statüdeki Adalara (GASA) yönelik 229 ihlal gerçekleştirilirken, Yunan Savunma Bakan Yardımcısı Hardalias da birkaç gündür orta ve doğu Ege Denizi'ndeki adalarda bulunan askeri birlikleri ziyaret ediyor. Yunan Bakan Yardımcısı'nın Ege Denizi'nde onlarca ada varken ziyaretlerini askeri deniz ve hava araçları ile Türkiye'ye en yakın adalara yapması tepki çekiyor. Ege Denizi'nde suların ısınmasına neden olan ziyaretin ilkini perşembe günü GASA niteliğindeki İskiri, Bozbaba, Semadirek ve Limni adalarına yapan Yunan Bakan Yardımcısı, cuma günü de Midilli ve İpsara adalarına gitti. Daha sonra Sakız adasını ziyaret eden Hardalias dün de Sisam ve Kelemez ile Bulamaç, Nergisçik, Keçi ve Bodrum'a 6 mil mesafedeki Eşek ve Kalolimnos adalarına gitti.

'TÜRKİYE HİÇ KİMSE İÇİN TEHDİT DEĞİLDİR'Yunan Bakan Yardımcısı'nın ziyaretlerinin bugün de devam edeceği belirtilirken güvenlik uzmanları, Lozan ve Paris Antlaşmaları ile Gayri Askeri Statüde kalmaları şartı ile Yunanistan'a devredilen adalara yönelik askeri faaliyetlerin, söz konusu antlaşmaların esastan ihlali anlamına geldiğine dikkati çekti. Yunan yöneticilerin hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan gerekli girişimlerde bulunulduğunu ifade eden yetkililer, "Üç beş adayı helikopterle dolaşmak ne siyasi ne askeri bir deha örneğidir ne de Yunan halkına bir yararı vardır. Türkiye hiç kimse için tehdit değildir. Aksine dost ve ortakları için güçlü, etkin ve güvenilir bir müttefiktir" ifadesini kullandı.Sorunların hukuk zemininde, iyi komşuluk ilişkilerine dayalı diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözümünün önemine vurgu yapan yetkililer, şunları kaydetti: "İstişari Görüşmeler, Güven Artırıcı önlemler ve NATO Ayrıştırma Görüşmeleri dahil iki müttefik komşu olarak birçok diyalog mekanizmamız mevcut. Bunları sürdürerek sorunları çözmek istiyoruz. Temennimiz, Türk ve Yunan halklarının bölge zenginliklerinden adil bir şekilde istifade ederek barış, refah ve güven içinde yaşaması, Ege Denizi'nin Türkiye ve Yunanistan arasında dostluk denizi olmasıdır. Tüm iyi niyetli yaklaşımlarımıza rağmen, Yunan siyasiler kendi halkına kulak vermeyen ve diyalogtan kaçan tutumunu sürdürüp Türkiye'yi düşman görmek istiyorsa, arkasına saklandıklarının tarihte olduğu gibi sırtını dönüp gideceklerini, maceralarının yine hüsranla sonuçlanacağını ve bundan Yunan halkının zarar göreceğini de bilmelidir"


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Yunanistan, Türkiye, Yunan, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Yunan Bakan Yardımcısı'ndan Ege'de provokatif ziyaretler - Son Dakika


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