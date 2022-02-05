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YUNANİSTAN 15 BİN 794 GÖÇMENİ ÖLÜME İTTİ - Son Dakika

YUNANİSTAN 15 BİN 794 GÖÇMENİ ÖLÜME İTTİ

05.02.2022 09:55

EGE ve Akdeniz'den 2021 yılı içinde çeşitli deniz araçlarıyla umut yolculuğuna çıkan ve Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan toplam 23 bin 676 kaçak göçmenden 15 bin 794'ü Yunanistan güvenlik güçleri tarafından darbedilip havası indirilen lastik botlarla Ege Denizi'nde ölüme...

EGE ve Akdeniz'den 2021 yılı içinde çeşitli deniz araçlarıyla umut yolculuğuna çıkan ve Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan toplam 23 bin 676 kaçak göçmenden 15 bin 794'ü Yunanistan güvenlik güçleri tarafından darbedilip havası indirilen lastik botlarla Ege Denizi'nde ölüme terk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı kayıtlarına göre geri itme olaylarında 11 göçmen öldü.

Çanakkale, Balıkesir ve İzmir'in Dikili ilçesinden Midilli'ye, İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçeleri ile Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinden Sakız Adası'na, Muğla'nın Marmaris ilçesinden Rodos'a, Antalya'nın Kaş ilçesinden Meis'e, Muğla'nın Bodrum ilçesinden İstanköy ve Farmakosini adalarına ya da Edirne'nin İpsala ilçesinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken yakalanan göçmenler, Yunan askerlerinin kötü muamelesiyle karşılaşıyor. Yunanistan unsurları, değerli eşyalarını aldıkları kaçak göçmenleri, lastik bot, can salı ya da motorlarını söktükleri teknelerle Türk karasularına geri itiyor.

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2021 yılında gerçekleşen 848 olayda, 23 bin 676 kaçak göçmeni umut yolculuğunda yakaladı. 2021 yılında toplam 15 göçmen öldü, ayrıca 113 organizatör ekiplerin çalışmasıyla yakalandı.

619 GERİ İTME VAKASI GERÇEKLEŞTİ

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın verilerine göre; 2021 yılında 619 geri itme vakası gerçekleşti. Ege ve Akdeniz'den çeşitli deniz araçlarıyla umut yolculuğuna çıkan toplam 15 bin 794 göçmen, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk sularına geri itildi. Türk Sahil Güvenlik ekipleri, birçok göçmeni sağ kurtardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı kayıtlarına göre geri itme olaylarında geçen yıl 11 göçmen öldü.

GÖÇMENLER KADERİNE TERK EDİLDİ

Tepki çeken geri itme olaylarından biri 2020 yılının mart ayında Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yaşandı. Sahil Güvenlik botundaki Yunan askeri, demir sopayla göçmenlerin botunu batırmaya çalışırken görüntülendi. Ölüme terk edilen kaçak göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde ise önceki gün Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen göçmenlerin 19'u öldü.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haber: Kadir ÖZEN İZMİR, (DHA)

YUNANİSTAN 15 BİN 794 GÖÇMENİ ÖLÜME İTTİ
YUNANİSTAN 15 BİN 794 GÖÇMENİ ÖLÜME İTTİ
YUNANİSTAN 15 BİN 794 GÖÇMENİ ÖLÜME İTTİ
YUNANİSTAN 15 BİN 794 GÖÇMENİ ÖLÜME İTTİ
YUNANİSTAN 15 BİN 794 GÖÇMENİ ÖLÜME İTTİ
YUNANİSTAN 15 BİN 794 GÖÇMENİ ÖLÜME İTTİ

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Sahil Güvenlik, Yunanistan, Türk, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YUNANİSTAN 15 BİN 794 GÖÇMENİ ÖLÜME İTTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: YUNANİSTAN 15 BİN 794 GÖÇMENİ ÖLÜME İTTİ - Son Dakika
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