Son dakika haber | Yunanistan, 7 göçmeni ellerini bağlayıp denize ölüme attı (2)
19.03.2021 12:58
Gelen son dakika haberlerine göre 3 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ SAĞ KURTARILDIİçişleri Bakanlığı, İzmir açıklarında Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri arama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.
3 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ SAĞ KURTARILDI
İçişleri Bakanlığı, İzmir açıklarında Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri arama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 3 göçmenin hayatını kaybettiği, 3 göçmenin sağ kurtarıldığı belirtilirken, 1 göçmeni arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
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