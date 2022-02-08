Son dakika haber: Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski polis tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından dün Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi eski polis S.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen S.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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