Son dakika haber! Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK ve DHKP-C şüphelileri tutuklandı - Son Dakika

Güvenlik güçleri tarafından yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi S.B. ile DHKP-C şüphelisi Z.Y'nin işlemleri tamamlandı.

Edirne 'de yasa dışı yollardan Yunanistan 'a gitmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alınan terör örgütü PKK ve DHKP-C şüphelileri tutuklandı.

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