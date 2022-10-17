Son dakika haber | Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK zanlısı tutuklandı

17.10.2022 16:18
Son dakika haber | Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK zanlısı tutuklandı

Son dakika haberi... Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince 3 gün önce 1. derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a yasa dışı yollardan gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK zanlısı S.S'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen S.S, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Edirne, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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