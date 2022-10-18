Son dakika haber | Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan terör örgütü PKK zanlısı tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından dün Yunanistan'a yasa dışı yollardan gitmeye çalışırken 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan PKK şüphelisi H.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen H.G, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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