Son dakika haber: Yunanistan'a kaçma hazırlığında 2 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Edirne'nin İpsala ilçesinin Esetçe Beldesi yakınlarında, güvenlik güçleri tarafından durdurulan taksi içerisinde bulunan 2 şahsın yapılan kimlik kontrolünde 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranma kaydı ve yargılandıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi 2 şahsın, Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu öğrenildi.

'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranma kaydı ve yargılanmasının devam ettiği şüpheli şahıslar, M.Ç. ve N.Ç.'nin İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. - EDİRNE