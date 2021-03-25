Son dakika haber: Yunanistan'a kaçma hazırlığında 2 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber: Yunanistan'a kaçma hazırlığında 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
25.03.2021 16:46
Son dakika habere göre Edirne'nin İpsala ilçesinin Esetçe Beldesi yakınlarında, güvenlik güçleri tarafından durdurulan taksi içerisinde bulunan 2 şahsın yapılan kimlik kontrolünde 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranma kaydı ve yargılandıkları ortaya çıktı.
Edirne'nin İpsala ilçesinin Esetçe Beldesi yakınlarında, güvenlik güçleri tarafından durdurulan taksi içerisinde bulunan 2 şahsın yapılan kimlik kontrolünde 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranma kaydı ve yargılandıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi 2 şahsın, Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu öğrenildi.
'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranma kaydı ve yargılanmasının devam ettiği şüpheli şahıslar, M.Ç. ve N.Ç.'nin İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. - EDİRNE
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