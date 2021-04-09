Keşan'da yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan FETÖ şüphelisi 3 kişiden 2'si cezaevine gönderildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ile Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ortak çalışmalar neticesinde yurt dışına kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi Ç.E. (51), M.Ş. (45) ve K.H'yi (32) operasyonla yakaladı. Şahısların üzerinde arama yapan polis ekipleri, M.Ş. ve Ç.E.'nin üzerinde sahte kimlik buldu. Gözaltına alınan şüphelilerden M.Ş. ve K.H. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Öte yandan İş Dünyası Gelişim Merkezi (İŞGED) ile Florya İşadamları Derneği (FİADER) başkanlıkları da yaptığı belirtilen Ç.E. ise polis ekiplerince İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - EDİRNE