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Son dakika haber: Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi eski polis tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber: Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi eski polis tutuklandı

08.02.2022 10:51
Son dakika haber: Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi eski polis tutuklandı

Son dakika gündem haberi... EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelisi eski polis memuru S.K., tutuklandı.

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelisi eski polis memuru S.K., tutuklandı.

Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesinde, 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde, Yunanistan'a kaçmak isteyen, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski polis memuru S.K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. S.K., İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Polis Memuru, Yunanistan, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi eski polis tutuklandı - Son Dakika


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