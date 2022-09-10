EDİRNE'de, polisin durdurduğu otomobilde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanarak, gözaltına alınan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelilerinin bulunduğu otomobili Uzunköprü ilçesinde durdurdu. Araçta 'FETÖ/PDY üyeliği'nden dosyaları bulunan S.Ç., V.Ç., S.Ö., H.B. ve E.E. yakalandı. Otomobil sürücüsü O.G. de 'göçmen kaçakçılığı' suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. O.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.Ç., V.Ç., S.Ö., H.B. ve E.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisine tutuklama - Son Dakika