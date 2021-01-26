Dün güvenlik güçlerince Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan terör şüphelisi M.K. ve H.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne 'de yasa dışı yollardan Yunanistan 'a gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi iki kişi tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi iki kişi tutuklandı - Son Dakika

Kan donduran olay! Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürüp, kendini ihbar etti