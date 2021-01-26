Son dakika haber: Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi iki kişi tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi iki kişi tutuklandı.
Dün güvenlik güçlerince Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan terör şüphelisi M.K. ve H.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Uzunköprü Adliyesi'ne getirilen şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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