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Son dakika gündem: Yunanistan açıklarında bir hafta içinde ikinci mülteci botu battı: 4 ölü - Son Dakika

Son dakika gündem: Yunanistan açıklarında bir hafta içinde ikinci mülteci botu battı: 4 ölü

23.12.2021 21:33
Son dakika gündem: Yunanistan açıklarında bir hafta içinde ikinci mülteci botu battı: 4 ölü

Son dakika habere göre Yunanistan'ın Antikythera Adası'nın kuzeyinde mülteci botunun batması sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, söz konusu facia Yunanistan açıklarında bir hafta içinde ikinci kez yaşandı.

Yunanistan'ın Antikythera Adası'nın kuzeyinde mülteci botunun batması sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, söz konusu facia Yunanistan açıklarında bir hafta içinde ikinci kez yaşandı.

Yunanistan'da bir hafta içinde ikinci kez mültecileri taşıyan bot battı. Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, Girit Adası ile Mora Yarımadası arasında yer alan Antikythera Adası'nın kuzeyinde mültecileri taşıyan botun batması sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarılırken, yaklaşık 90 kişinin ise ekipler tarafından kurtarıldığı ifade edildi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) Yunanistan Temsilcisinin Yardımcısı Adriano Silvestri yaptığı açıklamada, söz konusu facianın insanların güvenlik arayışı içinde tehlikeli yolculuklara çıkmaya devam ettiğinin acı bir hatırlatıcısı olduğuna dikkat çekerek, "İnsanların kaçakçılara başvurmasını engelleyebilecek düzenli ve güvenli yolların oluşturulması da dahil olmak üzere, bu tür trajik ölümler önlenebilir" denildi.

DÜN DE 1 MÜLTECİ BOTU BATMIŞ, 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yunanistan'ın Santorini ve Folegandros adaları yakınlarında çoğunluğunu Iraklı ve Suriyeli mültecilerin oluşturduğu botun batması sonucu 1 kişi boğularak can vermiş, Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri 12 kişiyi kurtarmıştı. Kaybolduğu düşünülen 32 ila 50 mülteci için de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtilmişti.

UNHCR ise, Santorini ve Folegandros adaları yakınlarındaki faciayı bu yılın en kötüsü olarak nitelendirdi. UNHCR, bu yıl 2 bin 500'den fazla kişinin Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken denizlerde hayatını kaybettiğini veya kaybolduğunu tahmin ediyor.

(İHA)

Son dakika gündem: Yunanistan açıklarında bir hafta içinde ikinci mülteci botu battı: 4 ölü

Girit Adası, Yunanistan, Santorini, Mülteci, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Yunanistan açıklarında bir hafta içinde ikinci mülteci botu battı: 4 ölü - Son Dakika


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